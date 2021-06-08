أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2019

2021/06/08 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تخطت أسعار النفط، الثلاثاء، حاجز الـ 72 دولارا أميركيا للبرميل الواحد لأول مرة منذ أيار 2019 .

وأغلقت أسعار النفط اليوم، (8 حزيران 2021)، عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بعد أن قال رئيس الدبلوماسية الأميركية إنه حتى إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران فإن "مئات" من العقوبات الأميركية على طهران ستظل سارية.

وقد يعني ذلك أن إمدادات إيرانية إضافية من الخام لن تعود إلى السوق قريبا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "أتوقع أنه حتى في حال العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن مئات العقوبات ستظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة ترامب.



وستظل سارية حتى إذا لم تكن متسقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك إلى أن تغير إيران سلوكها".

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للتسوية منذ مايو أيار 2019 .

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

ومما ساعد في تقييد مكاسب السوق يوم الثلاثاء بيانات أظهرت أن واردات الصين من النفط الخام هبطت 14.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية وقفز برنت نحو 40 بالمئة وسجل الخام الأميركي مكاسب أكبر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن الحكومة الأميركية يوم الأربعاء.

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