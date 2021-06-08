ايران تدعو الأمم المتحدة لمساعدة مناطق الصراع في الشرق الاوسط ومنها العراق

2021/06/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني محسن باهارفاند، اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة الى مساعدة المنطقة انسانيا، وخاصة في العراق.

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني محسن باهارفاند، خلال لقاءه مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد في اليمن ، مارتن غريفيث ، على أهمية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في مناطق الصراع والنزاع، لا سيما في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، بغض النظر عن الاعتبارات والضغوط السياسية".

وقال باهارفاند خلال اللقاء ، انه "على الرغم من العقوبات الصارمة، على ايران الا انها على استعداد دائمًا لمساعدة الأمم المتحدة في تسريع المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الصراع ".

وأضاف، ان "العقوبات الأمريكية لم تعرقل التجارة الإنسانية فقط ، مثل شراء الغذاء والدواء ، بل أثرت أيضًا على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات للمحتاجين في مناطق الصراع، داعيا المبعوث الأممي الخاص الجديد الى "أن يضع حدا لذلك".

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