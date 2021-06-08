في حادث غريب ... مصرع واصابة 6 مواطنين بانفجار مجاري منزلهم

2021/06/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لقي مواطن مصرعه واصيب 5 اخرين، اليوم الثلاثاء، وتدمير جزء من منزلهم في انفجار غريب من نوعه.

وقال مصدر امني، ان "احدى المحافظات شهدت انفجار مجاري احد المنازل، بسبب قيام صاحب المنزل بسكب البانزين في المجاري ما أدى إلى انفجارها وتدمير جزء كبير من المنزل".

واضاف، ان "صاحب المنزل توفي واصيب 5 اخرين من افراد عائلته وهم ابويه وامه و3 من شقيقاته".

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