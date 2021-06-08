تعيين مدير جديد بالوكالة لمديرية زراعة محافظة نينوى

2021/06/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تسنم ربيع يوسف إلياس، اليوم الثلاثاء، مهام عمله كمدير لمديرية زراعة نينوى وكالة.

قال ربيع يوسف الياس ، انه "سنعمل كأسرة واحدة من أجل الارتقاء بالواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وسنستقبل جميع فلاحي ومزارعي ومربيي الثروة الحيوانية في المحافظة بأقضيتها ونواحيها وموظفي المديرية بجميع اقسامها وشعبها المركزية والزراعية".

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