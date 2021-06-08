تقرير الأداء الحكومي: العراق افتتح خلال عام أهم سلسلة علاقات خارجية مع الإقليم والعالم

2021/06/08 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، تفاصيل ملف العلاقات الدبلوماسية، مشيرا الى أن العراق افتتح خلال عام واحد أهم سلسلة علاقات خارجية مع الإقليم والعالم.

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وبحسب التقرير، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، فإن "العراق شهد اتساعا لمستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع شركاء العراق وأصدقائه"، مبينا أنه تمت:

- تسمية واعتماد سفراء عراقيين مقيمين وغير مقيمين وسفراء بالتسمية وقناصل عامين في (21) دولة من العالم .

- منح العراق موافقات لسفراء من (12) دولة عربية وأجنبية، و(8) بمستوى قائم بالأعمال، و(21) ملحقاً عسكرياً، و(7) بمستوى قنصل.

- الموافقة على افتتاح القنصلية العامة في مدينة كوانجو الصينية لخدمة الجالية العراقية في مقاطعة كواندونغ ومصالح العراق مع الصين.

- افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد.

- افتتاح القنصلية الفخرية الفنلندية في الموصل.

- إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في العراق.

وأشار الى أن "نسبة الانجاز في هذا الملف كانت 78٪ والباقي قيد الانجاز".

للاطلاع على التقرير الكامل لأداء حكومة مصطفى الكاظمي خلال عام..



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