الكاظمي يعلن عن مشروع وطني لتوزيع الأراضي على المواطنين

2021/06/08 | 23:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021 عن مشروع لتوزيع الأراضي على المواطنين العراقيين.وكشف ان هذا المشروع الوطني سيشمل جميع فئات المجتمع العراقي و سيستفيد منه اكبر عدد ممكن مع وضع آلية لتوزيعها.وأشار الى ان “التقديم سيكون عبر موقع الكتروني و سيتم الكشف عن هذا الموقع …

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