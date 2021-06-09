الحمار الذي انقلب كلباً - حسين علوان حسين

2021/06/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين كان يا ما كان في أردأ الأزمان ، الحمار الأجرب "صرمان" ، الفرحان بصوته الرنان .



آمن صرمان ايماناً ارثوذكسياً بأن صوته يصدح بأروع الألحان و إلا لما جرى ذكره في القرآن ، و أن جلده الأجرب إنما هو أجمل الجلدان لكونه قد ورثه من أجداده النمور المرقطة من أُلي العزم الشجعان .



و رغم ولعه بالغناء ، إلا أنه لم يكن يعرف سوى أغنية واحدة ، مطلعها : "الذكريات هواي ، و النفخ دواي" ، حيث يرفع عقيرته بها على مقام ......





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