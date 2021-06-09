مينديز يعرض رونالدو على ريال مدريد واليونايتد وسان جيرمان

2021/06/09 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي أمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحدث إلى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عن مشروعه مع البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.وارتبط اسم رونالدو بمغادرة يوفنتوس هذا الصيف، بعد موسم لم يكن ناجحًا بشكل كبير، حيث خسر الفريق لقب الكالتشيو بعد 9 سنوات متتالية من السيطرة التامة.وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مستقبل رونالدو في تورينو لا يزال غير مؤكد، لكنه لا يتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا قبل الانتهاء من يورو 2020.ولعب رونالدو تحت قيادة أليجري موسمًا واحدًا، قبل رحيل المدرب وعودته عقب موسمين تولى فيهما المسؤولية الثنائي ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو.وأوضح التقرير، أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه رونالدو والبالغ 29 مليون يورو، يمثل أحد العقبات التي تهدد استمراره في تورينو، خاصة وأن يوفنتوس لا يستطيع دفع هذا الرقم في ظل الأزمة المالية الحالية.وأضاف التقرير، أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، لا يزال يبحث عن أندية ترغب في شراء رونالدو هذا الصيف.وختم التقرير، بأن مينديز اتصل بأندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد للتعرف على مدى رغبتهم في ضم الأسطورة البرتغالي.المصدر: كورة

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