الشيخ حمودي لسفيرة استراليا: انتخاباتنا القادمة نوعية مميزة والعراق يلعب الدور الاهم بالمنطقة

2021/06/09 | 00:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء، الانتخابات القادمة بأنها نوعية مميزة، كونها مبكرة في ظل قانون جديد، وآلية رقابية جديدة، ومشاركة دولية.وشدد، خلال لقائه اليوم بالسفيرة الأسترالية بولا غانلي، على أهمية “اجراء الانتخابات في أجواء آمنة، وبشفافية، وبموعدها المحدد لاستعادة ثقة الشعب بالممارسة الديمقراطية”، آملا ان تتمخص […]

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