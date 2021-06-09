العثور على جثث 11 ايزيدياً في مناطق متفرقة من سنجار

2021/06/09 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عثرت شرطة قضاء سنجار ، بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي في محافظة نينوى ، على جثث 11 ايزيدياً في مناطق متفرقة من القضاء، تم ارسالها الى بغداد لغرض اخضاعها للفحص.وبحسب شبكة / رووداو / الاعلامية الكردية، فان غالبية الجثث هي لنساء وأطفال لم يتم التعرف على هويتهم بعد، ويرجح أن تكون لضحايا مقبرة جماعية نفذها تنظيم داعش بعد سيطرته على سنجار في آب 2014.يذكر انه تم العثور على 85 مقبرة جماعية في سنجار حتى الآن.وعثر في شباط من هذا العام على جثث 104 إيزيديين، وأرسلت إلى بغداد لغرض إخضاعها لتحليل الـ (دي أن أي).وتم التعرف على الجثث من خلال الفحص، ليثبت أن غالبية الضحايا عائدون لقرية كوجو الإيزيدية، وعثر عليهم في مقابر جماعية بمناطق متفرقة من سنجار.يذكر أنه راح عدد كبير من أهالي قريتي كوجو و زوريان ضحية عمليات القتل والخطف التي نفذها تنظيم داعش الارهابي في المنطقة عام 2014./انتهى9

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