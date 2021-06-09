2021/06/09 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، موافقة وزارة الزراعة، على زراعه ١٠ الاف دونم من محصول الشلب في محافظه ميسان

وقالت في بيان ، انه لم تحصل موافقة بهذا الشأن لان الخطة الزراعية التي تم أقرارها كانت بالتنسيق مابين وزارتي الموارد المائية والزراعة ".

واكد، ان "الخطة الزراعية لم تتضمن اي زراعة للشلب على طول عمود نهر دجلة وروافده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تنفي الموافقة على زراعه ١٠ الاف دونم من الشلب في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تنفي الموافقة على زراعه ١٠ الاف دونم من الشلب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).