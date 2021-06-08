"من الأجواء اللبنانية".. أنباء عن "ضربات إسرائيلية" على مواقع عسكرية في سوريا

2021/06/09 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة"

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