الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي اسرائيلي في سماء دمشق

2021/06/09 | 00:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة الانباء السورية / سانا / :" ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اسرائيلي في سماء العاصمة دمشق "، فيما ذكر التلفزيون السوري :" ان الهجوم انطلق من الاجواء اللبنانية واستهدف المنطقتين الوسطى والجنوبية".وكانت اصوات انفجارات قد سمعت في مدينتي اللاذقية وحمص السوريتين ./ انتهى

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