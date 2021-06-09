"الدنيا فراك" .. فديو كليب جديد لياس خضر ومحمد عبد الجبار

2021/06/09 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأنهى الفنانان ياس خضر ومحمد عبد الجبار من تصوير فديو كليب لاغنية "الدنيا فراك" من كلمات الشاعر حازم جابر والحان مصطفى الربيعي وبطولة سامي قفطان وانتاج ناجي الشمري واخراج رامي قيثارة.وقال الشاعر حازم جابر لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "آخر كلمات والدتي من على فراش المرض جسدته في تلك الأغنية، التي شرفني فيها الفنانون سامي قفطان وياس خضر ومحمد عبد الجبار ومصطفى الربيعي ورامي قيثارة، بترجمتها الى غناء وتمثيل وفديو كليب"، لافتا الى ان "الاغنية حملت أحاسيسي نيابة عن مئات المتذوقين الذين كابدوا فراق الاحبة".

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