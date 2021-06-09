2021/06/09 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع سورية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أدت إلى انفجار مستودعات أسلحة ما أدى إلى خسائر بشرية، في مدينة حمص.

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