"مخالفات في الدعوى".. تأجيل محاكمة الصحفي المغربي عمر الراضي

2021/06/09 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُرجئت محاكمة الصحفي المغربي، عمر الراضي، الموقوف احتياطيا منذ عشرة أشهر إلى 15 يونيو بعدما سلّط محاموه الضوء على "مخالفات" تشوب شقّ "التجسّس" في القضية المرفوعة ضدّه.

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