عبادة الفرد - عبدالله عطية شناوة

2021/06/09 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة على إيقاع راقص تردد جموع الكورال خلف العندليب:(( عبدالناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا نجاوبوا ويجاوبنا قائد ومجندين ))هذا مقطع من أحدى أشهر أغاني عبدالحليم حافظ التي كانت تبث باستمرار على موجات إذاعات القائد، المسموعة من المحيط الى الخليج.



في هذه الأغنية يتحول الشعب الى جماعة مؤمنة موحدة تنصت بخشوع الى توصيات القائد: (( عبدالناصر يقول عبدالناصر يق ......





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