بـ170 مليار دولار.. إقرار خطة استثمارية أميركية للتصدي للصين

2021/06/09 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

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