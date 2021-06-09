ديشامب يوضح طبيعة إصابة بنزيما

2021/06/09 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن إصابة كريم بنزيما، خلال المباراة الودية ضد بلغاريا، مساء الثلاثاء.وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد تعرض كريم بنزيما لكدمة، لقد شعر بألم عضلي شديد، ولم يكن هناك أي سبب للمجازفة".وأشار الى "إنها مجرد كدمة..هناك إصابات أخرى أقوى في الكاحل أو الركبة، وبشكل عام، لدينا جهاز طبي على أعلى مستوى، نعرف تماما ما يجب أن نقوم به".وتابع: "لن نكون بحاجة للتساؤل يوميًا، كيف أصبحت حالة بنزيما؟، بل سيتحسن تدريجيا، ليس لدي أي مخاوف أو نمر بأحداث درامية الليلة".أما حارس المرمى هوجو لوريس، فقد صرح عبر قناة ليكيب الفرنسية "لقد ذهبت إلى كريم بنزيما في غرفة خلع الملابس، ولا تبدو الإصابة قوية".وخرج مهاجم ريال مدريد مصابًا في الدقيقة 39، متأثرًا بآلام أعلى الركبة اليمنى.وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره البلغاري بثلاثية في آخر بروفة ودية لأبطال العالم قبل انطلاق مشوارهم في المجموعة الحديدية ليورو 2020، التي تضم البرتغال حامل اللقب، وألمانيا والمجر.

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