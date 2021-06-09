2021/06/09 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصّاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انتصار للقيادة الأميركية".. الكونغرس يقر خطة استثمارية للتصدي للصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انتصار للقيادة الأميركية".. الكونغرس يقر خطة استثمارية للتصدي للصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).