مصطفى الكاظمي: مشروع لتوزيع أراض سكنية بين المواطنين

2021/06/09 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن توجه لتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين المواطنين من الفئات المستحقّة، مؤكداً أن الجهات المعنية انتهت من فرز قطع الأراضي.

وقال الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء: إنه "سيكون هناك (تطبيق إلكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق"، مبيناً أن "الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين بحسب النقاط ومن دون تفضيل أو تدخل من أي جهة".

وأضاف أن "العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمتسلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية"، مشيراً إلى أن "كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، لمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".

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