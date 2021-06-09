زيادة في مبيعات شركة النسيج والجلود

2021/06/09 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

ذكرت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود في وزارة الصناعة والمعادن أنها حققت زيادة في مبيعاتها برغم الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال مدير موقع احذية بغداد في الشركة المهندس قاسم عبد المحسن جاسم لـ"الصباح": إن الشركة وضعت خطة لبدء تسويق منتجاتها من احذية وبطانيات، اضافة الى معامل السجاد، منوها بأن الخطة تضمنت الترويج لانتاج البدلات الوقائية والعسكرية، اضافة الى الرسمية، واخرى تستخدم في العمل.

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