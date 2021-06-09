يواجه السجن مدة طويلة.. توقيف رجل انتحل شخصيات عائلة ترامب وسرق أموال أنصاره

2021/06/09 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية القبض على شاب زعم أن عائلة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وكلته لجمع الأموال لصالح مجموعة عمل سياسية وقام باستخدام صور وأسماء أفراد العائلة لسرقة ضحاياه

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