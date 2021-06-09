مكوليف يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.. فرجينيا تستعد لانتخابات حامية

2021/06/09 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح حاكم ولاية فرجينيا السابق، تيري مكوليف، على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصبه القديم، الثلاثاء، متغلبا بسهولة على أربعة من منافسيه، في رسالة إلى خصمه الذي سيواجهه من الحزب الجمهوري، غلين يونغكين، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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