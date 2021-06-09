"كان بحالة غير طبيعية".. الشرطة السعودية تصدر بيانا بشأن ضبط سائق شاحنة تسير "عكس الاتجاه"

2021/06/09 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية تفاصيل واقعة ضبط سائق كان يسير بشاحنة عكس الاتجاه على طريق القصيم- الرياض

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