قرار أوروبي الشهر المقبل بشأن إجازة لقاح موديرنا للمراهقين

2021/06/09 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، أنّها ستُصدر، اعتباراً من شهر يوليو المقبل، قرارها بشأن طلب قدّمته شركة موديرنا الأميركية للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بواسطة لقاحها المضادّ لفيروس كورونا.

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