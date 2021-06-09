المنتجات الزراعية تشكل 23 بالمائة من صادرات ايران للعراق

2021/06/09 | 06:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني كاظم خاوازي بان السلع الزراعية تشكل نحو 23 بالمائة من صادرات السلع الايرانية للعراق....

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