"قد تعقد مباحثات فيينا".. صور جديدة تكشف "نشاطا إيرانيا يهدف إلى تصغير سلاح نووي"

2021/06/09 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها شبكة فوكس نيوز الأميركية، أنشطة غير عادية في موقع نووي إيراني، ما قد يعقد المباحثات الجارية في فيينا للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015).

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