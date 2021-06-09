رحلت أخي الحُسين، فجأة وقبل الأوان.. - حسن أحراث

2021/06/09 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث رحلت يا شقيقي، يا ابن أمي وأبي..الحسن والحُسين، علاقة أُخوة "مثالية" لم تعرف كبوة أو توترا أو فُتورا، ولو لمرة واحدة؛ علاقة احترام وتقدير متبادلين طيلة عُمرك القصير أخي الفقيد..



علاقة ود أخوي، ازدادت متانة مع اعتقالي الصادم.



لن أنسى احتفاظك، وأنت طفلا، بصوري وتجميعها الواحدة تلو الأخرى إبان غيابي القسري.



لن أنسى إبداع أناملك، كخياط/فنان...



كيف أنسى اعتقالك بسبب التقصي الممنوع لأخبا ......





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