الأم طالبة دكتوراة والأب محب للرياضة.. أصدقاء يستذكرون العائلة المسلمة المغدورة

2021/06/09 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال كندا تعيش في حالة من الصدمة إثر هجوم إرهابي استهدف عائلة مسلمة وصفت بـ"النموذجية"، بينما كانت في نزهة لم تعد منها إلى البيت.

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