خبر سار للبنانيين.. العراق يوافق على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام

2021/06/09 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مصرف لبنان على التغطية القانونية للصرف من الاحتياطي الإلزامي من خلال دفعه الحكومة إلى «الاستقراض» من المصرف المركزي، فلم يتأخر في فتح الاعتمادات ...

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