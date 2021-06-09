صورة منتشرة على أنها لرجل ادعى النبوّة في دمشق.. ما حقيقتها؟

2021/06/09 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صور لرجل يلبس ثوبا أخضر قيل إنها لرجل ادعى النبوّة في دمشق.لكن هذا الخبر غير صحيح، وإن كان الخبر الصحيح لا يقلّ غرابة بكثير، فهذه الصور التي سبق أن ظهرت في سياقات عدّة، مصوّرة في الحقيقة في إيران والرجل الظاهر فيها ادعى أنه الإمام المهدي الذي ينتظره المسلمون الشيعة.

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