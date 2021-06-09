"الوزراء" العراقي يُقر اعتماداً بـ475 مليون دولار لأولى مراحل مشروع ماء البصرة

2021/06/09 | 07:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر مجلس الوزراء العراقي بتنفيذ وزارة المالية اعتماد الجزء الثالث من مشروع ماء البصرة الأنبوبي "قناة البدعة" بتكلفة إجمالية 475 مليون دولار كمرحلة أولى.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم …

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