القطاع العمالي للنهج الديمقراطي يدعو كافة العمال والعاملات إلى الانخراط والمشاركة بناء حزبهم - النهج الديمقراطي

2021/06/09 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالقطاع العماليبيان المجلس الوطني للقطاع العماليالقطاع العمالي للنهج الديمقراطي يدعو كافة العمال والعاملات إلى الانخراط والمشاركة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.انعقد المجلس العمالي للنهج الديمقراطي يوم 06 يونيو 2021 بالمقر المركزي بالرباط في دورته الخامسة تحت شعار “عمال وعاملات من أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”.



وبعد مناقشة التقريرين ......





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