لا للاعتداء على قوت الشعب - حزب العمال التونسي

2021/06/09 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_التونسي بيانلا للاعتداء على قوت الشعبإلى النضال “يزّينا ما تحمّلنا وما سكتنا”إنّ اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة في دورتها الرابعة والعشرين يوم الأحد 06 جوان 2021، وبعد الوقوف عند سمات الأزمة العميقة والشاملة والمتفاقمة التي تنخر البلاد كنتيجة حتمية لتواصل نفس خيارات رهن الوطن وتدمير مقدّراته وتفقير شعبه تفقيرا مدقعا مع منظومة الحكم التي مسكت بمقاليد السلطة منذ 14 جانفي 2011 بمختلف أحزابه ......





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