في تفوّق الديمقراطية العربية - جلبير الأشقر

2021/06/09 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر من عاداتنا الثقافية أن نتباهى بخصوصية النظم السياسية لدينا وننسبها إلى مجالنا القومي حتى إن لم تكن تتعلّق بالمسألة القومية.



هكذا شهد التاريخ لدينا تسميات «المملكة العربية» و«الإمارات العربية» و«الجمهورية العربية» و«الاشتراكية العربية».



لكن، يا تُرى، هل إنه من باب الإغفال أن أحداً من أنظمة منطقتنا لم يتباهَ حتى الآن بقيامه على «الديمقراطية العربية»؟ فهذا تقصير خطير نودّ أن نشرع في التعويض عنه ف ......





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