محللون إسرائيليون يحذرون من

2021/06/09 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تواصل إيران المضي قدما في برنامجها النووي وتضغط الولايات المتحدة من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، يحذر محللون إسرائيليون من أن وقت المفاوضات قد انتهى، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

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