رئيس الجمهورية عن الانتخابات المقبلة: مصيرية ومفصلية وتأسيسية

2021/06/09 | 08:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، تأسيسية، ومفصلية، فيما شدد على ضمان نزاهتها.

وقال صالح، خلال اجتماع موسّع حول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، في قصر السلام، إن «احد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي، ومن ثم فإن الانتخابات المقبلة في تشرين الاول مصيرية ومفصلية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها».وأشار إلى أن «الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على أن الأوضاع في البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية، وستكون اختباراً مهماً للمسار الديمقراطي في البلد ومستقبله».

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