الحكومة تعد «بالأراضي السكنية»: انتظروا الخطة الشهر المقبل

2021/06/09 | 08:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إن حكومته تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، والمحاولات مستمرة لوضع البلد على الطريق الصحيح، برغم من التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة.

وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أنه «بعد ان طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم».

وأشار إلى «تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي أطلق مؤخراً، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل».

وأوضح أن «تقرير الأداء الحكومي يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر أيار 2020 الى شهر أيار 2021، كذلك كل ما هو بصدد الإنجاز».

وتابع، «لقد عانى شعبنا كثيرا وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له، واليوم نضع امامكم وبكل شفافية ما انجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل».

وأكد الكاظمي، أن «السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام».

وقال رئيس الوزراء «أسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق الى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب».

وأردف، «نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضينا بسياسات داخـــــلية متزنة، وعــلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيراننا والقوى الإقليمية والدولية المختلفة».

ولفت الكاظمي الى انه «وضعنا اول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين».

وأكد أنه «بالرغم من كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، مازلنا نعتقد بأنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة».

وأكد رئيس الوزراء كذلك أنه «لن نصغي للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم، لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا». وكشف الكاظمي عن «مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة.»، مبينا ان «عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية».

واكد انه من «أجل منع أي تلاعب، و من اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق الكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي والأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة».

واوضح ان «العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية وكل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة».

وقال رئيس الوزراء ان «أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود وإطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي».

بدوره، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن قروض ميسرة ستطلق لبناء المساكن لجميع شرائح المجتمع، فيما أشار إلى توفير فرص عمل.

وقال ناظم في مؤتمر صحافي، «ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح».

وأضاف «هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق وندعو المواطنين إلى التوجه لأخذها»، مشيراً إلى أن «سيتم تطبيق بعض القرارات التي تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم أخذ اللقاح».ولفت إلى «تصويت مجلس الوزراء على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لإصلاح القطاع المصرفي»، مبيناً أنه «هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي».

وتابع، أن «مجلس الوزراء صوت على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة».

وأكد، أنه «سيتم توفير 6 آلاف فرصة عمل للمهندسين في الشركات النفطية».

وأشار ناظم إلى «توقيع اتفاقية بين الحكومتين العراقية والصينية لتأهيل مطار الناصرية»، موضحاً أن «مجلس الوزراء صوت على توفير زيت الوقود إلى دولة لبنان».

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