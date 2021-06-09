الفقيد السيد علي بوشوى، المناضل الوفي للتاريخ، وللواقع، وللمستقبل... - محمد الحنفي

2021/06/09 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إلـــــــــــى:ـ روح الفقيد العظيم بفكره، وبممارسته، وبنضاله، وبوفائه لتاريخ الحركة الاتحادية الأصيلة، وللمستقبل النضالي، في حياته، في أفق ذكراه الأربعينية.ـ إلى رفيقة دربه، الرفيقة للا مليكة، التي شاركته الآلام، والآمال، وكانت له خير رفيقة في عمره، وإلى كل بناته، وأبنائه، اللواتي، والذين انغرست في سلوكهن، وفي سلوكهم، وأثمرت ممارسة الفقيد السيد علي بوشوى.من أجل أن نستمر على ......





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