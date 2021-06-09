غناء القلم.. فى يوم البيئة العالمى.. حرق الغابات ليس أخطر من حرق الدم - منى حلمي

2021/06/09 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 5 يونيو، هو اليوم العالمى لحماية البيئة على كوكب الأرض، الذى تحول إلى بؤرة كبيرة ملوثة، مستنزفة الموارد، مختلة التوازن، تسبب الأمراض العضوية، والنفسية والاجتماعية والثقافية.إن الدول الصناعية الكبرى، نتيجة لتقدمها الصناعى، والتكنولوجى، هى التى شاركت، ومازالت تُشارك بنصيب أكبر فى تلويث البيئة العالمية، ويقتضى المنطق العادل تبعًا لذلك، أن تتحمل هذه الدول الثمن الأكبر، فى حل مشكلات ......





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