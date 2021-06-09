2021/06/09 | 08:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بغداد ـ الصباح الجديد: يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره منتخب هونغ كونغ في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم بعد غد الجمعة الموافق 11 حزيران الجاري في ملعب المحرق الرياضي في البحرين لحساب المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وامم آسيا في الصين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غد.. منتخبنا الوطني يواجه هونغ كونغ في تصفيات آسيا المزدوجة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غد.. منتخبنا الوطني يواجه هونغ كونغ في تصفيات آسيا المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).