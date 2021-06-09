البنك الدولي: العراق ما زال يواجه أزمات اقتصادية

2021/06/09 | 08:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك الدولي، اليوم الاربعاء، استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض، فيما بين أن العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الإصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية.وقال ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان، في تصريح صحفي، إن “البنك الدولي جاهز لمساعدة العراق […]

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