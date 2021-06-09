الامم المتحدة تدعو العراق للاعتراف رسميا بحقوق الملكية للايزيديين

2021/06/09 | 08:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف لإصدار مرسوم للاعتراف رسميًا بحقوق السكن والأرض والملكية للايزيديين في شنكال.

وحسب بيان لبعثة الامم المتحدة وتلقى PUKmedia نسخة منه، فإن المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وصلت الى العراق لأول مرة ودعت جميع مستويات الحكومة للعمل معًا بشأن الاستدامة الحضرية والقدرة على التكيُّف وتغيير المناخ.

والتقت المديرة التنفيذية مع قحطان طه، وكيل وزير الخارجية، للتعبير عن تقديرها العميق لكل الدعم الذي قدمته الحكومة العراقية لموئل الأمم المتحدة.

خلال الاجتماع، قال وكيل وزير الخارجية: "يسعدني أن ألتقي اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة والتعرف على برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق، خاصةً وأن العراق بحاجة إلى مزيد من الدعم لجهود إعادة بناء الإسكان والبنية التحتية لضمان العودة المستدامة للنازحين ".

كما التقت المديرة التنفيذية بمحافظ الأنبار ووزير التخطيط العراقي ووزير العدل ووزير المالية في اجتماعاتٍ منفصلة.

تم مناقشة مسألة بالغة الأهمية لبرنامج العراق التابع لموئل الأمم المتحدة في اجتماعيها مع وكيل وزير الخارجية ووزير العدل، حيث طلبت المديرة التنفيذية دعمهما للاعتراف الرسمي من قبل حكومة الإسكان والأراضي والممتلكات حقوق الايزيديين في شنكال.



فمنذ عام 2017 ، يعمل موئل الأمم المتحدة مع حكومة العراق لإصدار مرسوم للاعتراف رسميًا بحقوق السكن والأرض والملكية للأقلية الايزيدية في شنكال.



وقد تم حتى الآن توزع موئل الأمم المتحدة أكثر من 9,000 شهادة سكن للعائدين الايزيديين.

ويرى البيان ان إصدار المرسوم القانوني، الذي يمنح حقوق ملكية للأيزيديين، سيمثل انتصارًا كبيرًا لكل من حكومة العراق وموئل الأمم المتحدة لأن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها الاعتراف رسميًا بحقوق شغل الايزيديين في شنكال، وبالتالي تزويدهم بحقوق الملكية القانونية، علاوة على ذلك، فإن المرسوم يتماشى مع الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للعمل بشكل تعاوني على بناء السلام والاستقرار في شنكال.

PUKmedia / اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الامم المتحدة تدعو العراق للاعتراف رسميا بحقوق الملكية للايزيديين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الامم المتحدة تدعو العراق للاعتراف رسميا بحقوق الملكية للايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).