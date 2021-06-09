وزارة التربية تصدر توجيها لادارات المدارس بشأن امتحانات الطلبة

2021/06/09 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، إنجاز التعاقدات مع جميع محاضري التعليم الإلزامي والمهني ومحو الأمية في مديرية الكرخ.

وقال وكيل الوزارة ومدير عام تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي في تصريح تابعه NRT عربية (9 حزيران 2021)، إنه "تم التعاقد مع جميع محاضري التعليم الالزامي والمهني ومحو الأمية ممن لديهم أوامر تكليف للعام الدراسي (2019 - 2020) وباشروا بمدارسهم".

وكانت الوزارة قد أعلنت بداية الشهر الماضي، "وجود 219 ألف محاضر بمختلف التخصصات في عموم محافظات البلاد، مؤكدة حاجتها لهذه الأعداد الكبيرة منهم بسبب النقص في ملاكاتها التربوية".

وأكد القيسي أن "العقد سيسهم في حفظ حق المحاضر فضلا عن سد الشواغر في المدارس"، مبينا أنه "سيتم زجهم ضمن الملاكات على وفق عقد سنوي لضمان حقهم القانوني، علاوة على الافادة من امكانياتهم، وتفضيلهم على غيرهم بالدرجات الوظيفية المقبلة".

وأفصح عن "توجيه المديرية اداراتها المدرسية لتسلم بطاقة الماستر كارد الخاصة بالمحاضرين فيها، بعد تخويلها حصراً بتسلمها، وبكتاب رسمي يتضمن أسماء المحاضرين".

وفي شأن ذي صلة، ذكر وكيل التربية أن "الوزارة وجهت إدارات المدارس الابتدائية في عدد من مناطق جانب الكرخ لتسلم الدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي المؤمل اجراؤها لهم في الـ 13 من الشهر الحالي".

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