مصرف الرافدين يعلن عن قروض جديدة لـ 4 فئات بقيمة 75 مليون دينار ويحدد الشروط

2021/06/09 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد مصرف الرافدين ان قروض شريحة الاطباء بمختلف تخصصاتهم تصل الى 75 مليون دينار .

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واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، ان "قروض الاطباء واطباء الاسنان والبيطريين والصيادلة وغيرها تكون عبر مراحل متفاوتة وشروط محددة وبحسب طالب القرض ورغبته".

وأضاف البيان ان "ترويج معاملات قروض الاطباء تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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