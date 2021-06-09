نائب عراقي يعلق على موافقة الحكومة على اعادة عوائل داعش الى العراق

2021/06/09 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الأربعاء، على ضرورة ابعاد مناطق الضحايا والمتضررين عن التواجد الارهابي، خصوصا بعد موافقة الحكومة على اعادة عوا...

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