2021/06/09 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة مشتركة في وزارة الداخلية العراقية عبوات ومواد شديدة الانفجار في محافظة ميسان....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..ضبط عبوات ومواد شديدة الإنفجار في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..ضبط عبوات ومواد شديدة الإنفجار في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).