الرافدين: قروض للأطباء بقيمة 75 مليون دينار

2021/06/09 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، منح الأطباء قروضا تصل إلى 75 مليون دينار، بمختلف التخصصات.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قروض شريحة الأطباء بمختلف تخصصاتهم […]

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