التربية تدعو إدارات المدارس لتسلم بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمحاضرين

2021/06/09 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، إنجاز التعاقدت مع جميع محاضري التعليم الإلزامي والمهني ومحو الأمية في مديرية الكرخ، داعية إدارات المدارس لتسلم بطاقات الماستر كارد الخاصة بهم.وقال وكيل الوزارة ومدير عام تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي في تصريح صحفي، إنه “تم التعاقد مع جميع محاضري التعليم الالزامي والمهني ومحو الأمية ممن لديهم […]

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